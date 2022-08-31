الزكاة والضريبة والجمارك تنفّذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر أغسطس

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المناطق_واس

نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر أغسطس وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفّذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، مبينة أن الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأفادت أن الزيارات شهدت امتثالًا عاليًا من المنشآت بالفوترة الإلكترونية حيث بلغت نسبة الالتزام أكثر من 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي zatca.gov.sa، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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Source almnatiq

