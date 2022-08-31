︎
.
يختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، موسمه الرياضي للسيدات السبت المقبل، حيث تنطلق غداً منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو والتي ينظمها الاتحاد وتستمر لمدة يومين بمحافظة جدة بمشاركة 24 لاعبة.
وتحظى هذه البطولات بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد ناصر الشمري، حيث سيتم اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية القادمة.
يُذكر أن الاتحاد أقام البطولة الأولى للبلياردو للسيدات بمدينة الدمام شهر مايو الماضي، وتوجت فيها اللاعبة بتول الحمزة، فيما أقيمت البطولة الثانية بمدينة تبوك شهر يوليو الماضي، وتوجت اللاعبة ميعاد محمد بطلة للبطولة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. اختتام الموسم الرياضي لبطولات البلياردو والسنوكر النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.