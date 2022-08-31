إعلان نتائج القبول المبدئي على الوظائف العسكرية بـإدارة “المرور” للكادر النسائي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالإدارة العامة للمرور برتبة “جندي” للكادر النسائي.

ودعت المقبولين إلى الحضور للمقابلة الشخصية بلجنة القبول والتسجيل بمعهد التدريب النسوي بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض وذلك بالوقت المحدد مع إحضار عدة متطلبات، ومنها أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها، و6 صور شخصية حديثة ملونة مقاس (4×6).

كما شملت المتطلبات الواجب إحضارها أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختين مصدقة طبق الأصل، وأصل الشهادات الإضافية سواء البكالوريوس أو الدبلوم التي تم تسجيلها بمنصة “أبشر ـ التوظيف” مع نسخة مصادق عليها.

وحثت المقبولين على الالتزام باللباس المناسب للمكان، منوهة بأن قبول المتقدمة مبدئياً لا يعني القبول النهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.



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Source akhbaar24

