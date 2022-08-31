تعرف على تفاصيل وحكام مباراتي اليوم من منافسات الجولة الثانية بدوري روشن

︎

.



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حكام مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويلعب الباطن أمام نظيره الفتح، على ملعب نادي الباطن، في تمام الساعة 6:55 مساء.

وفي المباراة الثانية، يواجه الهلال نظيره الفيحاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وجاءت أسماء حكام مباراتي اليوم كالتالي:

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

