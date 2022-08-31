“حقوق الإنسان” نتابع حادثـة دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.. وشكلنا فريقاً لهذا الغرض

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قالت هيئة حقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) إنها تتابع باهتمام بالغ الحادثة التي شهدتها دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أنه تم تشكيل فريق لهذا الغرض، مبينة أنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رُصد من ملاحظات.

ونوهت بالتوجيه الذي أصدره أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

