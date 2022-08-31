إسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص

مواقع جديد
ويرغب الأمن العام من الاستشاري تقديم استشارات مالية، ودراسة جدوى إسناد الحجز والسحب للقطاع الخاص، وإسناد الحجوزات الحالية، بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة بجميع مناطق المملكة.
340 موقعا
وبحسب نظام «أبشر» التابع لوزارة الداخلية، يوجد حاليا أكثر من 340 موقع حجز مركبات، حيث يتيح النظام خدمة للمواطن والمقيم تمكنه من الاستعلام عن المركبات المحجوزة فيها إلكترونيا، ويتم توضيح نوع المركبة ومكان وتاريخ الحجز.
آلية رفع المركبات بالبلديات
- التعاون والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة
- يتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها
- إمهاله 15 يوماً لإزالة السيارة
- إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة
- ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوماً
- يتم بيعها بالمزاد العلني
- تتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور
- يحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز
مناطق مستهدفة
1. الرياض
2. مكة المكرمة
3. المدينة المنورة
4. القصيم
5. الشرقية
6. عسير
7. تبوك
8. حائل
9. الحدود الشمالية
10. جازان
11. نجران
12. الباحة
13. الجوف
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