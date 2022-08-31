شكرا لقرائتكم خبر عن أنمار الحائلي يوجه رسالة للمولد بعد رحيله عن الاتحاد وحقيقة إعارة حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، عن رحيل فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم، ورفضه التجديد مع الفريق بعد تخفيض عقوبته.

وكان المولد عاد للملاعب مرة أخرى، بعد تخفيف عقوبته التي كانت موقعة عليه بالإيقاف 18 شهرًا بسبب قضية تعاطيه المنشطات بالموسم الماضي.



الحائلي يكشف سبب رفض المولد الاستمرار



وأكد الحائلي، أن فهد المولد كان يرغب في تمثيل الشباب، ولم يصل النادي، خطاب رفع إيقافه، حيث وجه الشكر للاعب، على فترته مع الاتحاد، بالفترة السابقة.

وأضاف رئيس العميد خلال تصريحات إعلامية: "اتحاد جدة لم يفشل ماليًا في التفاوض مع أي لاعب، ولا يمكن أن أتحدث عن إمكانية إعارة عبد الرزاق حمدالله لأن قضيته منظورة، ويتبقى يوم واحد على ختام فترة الانتقالات الصيفية، وإذا احتجنا أي لاعب سنتوجه للتعاقد معه".

وتابع: "قدمنا استئنافًا على إيقاف مهند الشنقيطي ونأمل أن يتم قبوله، ومحمد آل فتيل مدافع النصر ليس ضمن خياراتنا، وفريقنا متكامل، ونتمنى توفيق الله ثم دعم جماهيرنا".



رئيس اتحاد جدة يفتح الباب أمام الداعمين لتوقية النادي ماديًا



وأشار الحائلي، إلى أن الاتحاد علامة تجارية كبيرة وغنية عن التعريف ومحط أنظار جميع الشركاء، والعميد حقق قفزات فنية وإدارية ومالية جذبت إلى النادي الرعايات، ولم يكن قميص الاتحاد ممتلئا بالرعايات كما يحدث حاليًا.

وأوضح رئيس الاتحاد، إلى أنه لم يسئ لجماهير ناديه عبر تويتر، وأنه لم يتم استفزازه، مشيرًا إلى أن التوضيح كان ضروريًا بشأن بعض ما يحدث في النادي، وهناك من يركز ويسلط الضوء تجاه الأمور السلبية ويتغافل عن الإيجابيات.

واختتم: "لو كان دخل الاتحاد 700 مليون ريال ستكون إدارتنا هي الأفضل، العجز المالي في الاتحاد في الموسم الماضي كان 140 مليون ريال، واليوم 100 مليون ريال، وأبوابنا مفتوحة لكل الداعمين".