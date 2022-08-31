أمانة المدينة المنورة تُطلق منصة “نسق” لأعمال البنية التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة منصة خدمات “نسق” لأعمال البنية التحتية والحفريات عبر تطبيق بلدي. وتهدف منصة “نسق” إلى إدارة عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد، وتطبيق اللوائح وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين. وتسهم الخدمة في تحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملات، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر، وضمان التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتمديدات الخدمات والمرافق العاملة وشبكة رصف الطرق، مما يدعم وضوح الرؤية الشاملة لأعمال التمديدات السابقة والجارية والمستقبلية. أخبار قد تهمك

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