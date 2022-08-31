اختتام الموسم الرياضي لبطولات البلياردو والسنوكر النسائية السبت المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض يختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر موسمه الرياضي للسيدات السبت المقبل، حيث تنطلق غداً منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو والتي ينظمها الاتحاد وتستمر لمدة يومين بمحافظة جدة بمشاركة 24 لاعبة. وتحظى هذه البطولات بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري حيث سيتم اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية القادمة . يُذكر أن الاتحاد أقام البطولة الأولى للبلياردو للسيدات بمدينة الدمام شهر مايو الماضي وتوجت فيها اللاعبة بتول الحمزة، فيما أقيمت البطولة الثانية بمدينة تبوك شهر يوليو الماضي وتوجت اللاعبة ميعاد محمد بطلة للبطولة . أخبار قد تهمك

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