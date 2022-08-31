سفير المملكة لدى السودان يستقبل السفيرين الأمريكي والبريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان جون جودفري وسفير بريطانيا لدى السودان جايلز ليفر.

وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة جهود تقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة السياسية ومساعدة السودان في المضي قدماً في عملية الانتقال.