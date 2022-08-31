محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان جون جودفري وسفير بريطانيا لدى السودان جايلز ليفر.
وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة جهود تقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة السياسية ومساعدة السودان في المضي قدماً في عملية الانتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة لدى السودان يستقبل السفيرين الأمريكي والبريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.