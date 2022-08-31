“الدفاع” تعلن عن نحو 3.6 ألف وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع عن 3569 وظيفة شاغرة في المنشآت التابعة لها، ومنها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأوضحت الإدارة التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف، ومنها الطب بجميع تخصصاته، والتمريض، وطيارين، وصحة عامة، وصيانة طائرات، وتعليم صحي، وإدارة المستشفيات.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال المنصة الموحدة للتوظيف، وسيستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.