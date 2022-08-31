محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع عن 3569 وظيفة شاغرة في المنشآت التابعة لها، ومنها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وأوضحت الإدارة التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف، ومنها الطب بجميع تخصصاته، والتمريض، وطيارين، وصحة عامة، وصيانة طائرات، وتعليم صحي، وإدارة المستشفيات.
وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال المنصة الموحدة للتوظيف، وسيستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع” تعلن عن نحو 3.6 ألف وظيفة شاغرة في عدة تخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.