اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يقدّم دعم منتسبي الحرس الوطني السنوي للمؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالحرس‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ( ‬31‭ ‬أغسطس‭ )‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬والشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬المستشار‭ ‬الديني‭ ‬برئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬قدم‭ ‬سمو‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬تبرعاً‭ ‬مالياً‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيريّة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬رئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تفعيلها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكيّة‭ ‬الكريمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بأيتام‭ ‬وأرامل‭ ‬البحرين‭ ‬ورعاية‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكيّة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكيّة‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانيّة‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬وتقديم‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬لجميع‭ ‬المحتاجين‭.‬‭ ‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬د‭.‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإنساني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬لجهوده‭ ‬الميمونة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكيّة،‭ ‬ومشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين