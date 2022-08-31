اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يقدّم دعم منتسبي الحرس الوطني السنوي للمؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في مكتبه بديوان الرئاسة بالحرس الوطني صباح الأربعاء ( 31 أغسطس )، وذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، والشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني برئاسة الحرس الوطني.
وخلال اللقاء قدم سمو الحرس الوطني تبرعاً مالياً من منتسبي الحرس الوطني، ليسهم في دعم المشاريع الإنسانية والخيريّة التي تقوم بها المؤسسة، وذلك في إطار المسؤولية والشراكة المجتمعية التي تحرص رئاسة الحرس الوطني على تفعيلها بالتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات في البحرين.
وبهذه المناسبة، أشاد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، بالرعاية الملكيّة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من اهتمام كبير بأيتام وأرامل البحرين ورعاية العمل الخيري والإنساني داخل وخارج المملكة، معرباً عن تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الملكيّة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية في جميع أنحاء العالم، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكيّة للأعمال الإنسانيّة في مد يد العون والمساعدة وتقديم العمل الخيري والإنساني لجميع المحتاجين.
كما أثنى الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية د.مصطفى السيد، على الدور الرائد للحرس الوطني على الصعيدين الإنساني والمجتمعي، ومساهمته في العديد من الأعمال التنموية في المجتمع البحريني، معرباً عن شكره وتقديره للفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لجهوده الميمونة في دعم أنشطة وبرامج المؤسسة الملكيّة، ومشيداً باهتمام معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، بتعزيز جهود الشراكة المجتمعية لمنتسبي الحرس الوطني مع أفراد المجتمع، بما يسهم في نشر ثقافة الخير والعطاء في مملكة البحرين
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