محمد بن مسعود - الدمام - أفاد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، في ردٍ له على أسئلة لـ»الأيام»، بأن الوضع الدراسي في العام الدراسي 2022/2023 سيكون طبيعيًا، ولن تكون هناك غرف عزل أو إجراءات احترازية في المدارس.
وأشار إلى أن هناك ما يكفي من القوى البشرية في المدارس الحكومية، ولن يكون هناك صف دون معلم، وسيتم العمل بالتوجه الوزاري السابق المتعلق بعدم إعطاء الطالب واجبات منزلية، ومنح وقت حر لممارسة مختلف الأنشطة بعد المدرسة.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المستجدين المسجلين في الصف الأول الابتدائي أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.
وقال إنه ستكون هناك اختبارات تشخيصية للطلبة لمعالجة الفاقد التعليمي ووضع البرامج العلاجية اللازمة، مع التشديد على أهمية إعداد الاختبارات لقياس إتقان الطالب للكفايات المطلوبة، وسيتم التطبيق التجريبي للامتحانات الموحدة للصفين التاسع والثاني عشر في أكتوبر القادم، ويمكن إطلاق اسم «عام التقييم» على العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس: الوضع الدراسي سيكون «طبيعيًا» ولا غرف عزل بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.