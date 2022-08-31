اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس: الوضع الدراسي سيكون «طبيعيًا» ولا غرف عزل بالمدارس

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس،‭ ‬في‭ ‬ردٍ‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬لـ»الأيام‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2022/2023‭ ‬سيكون‭ ‬طبيعيًا،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬غرف‭ ‬عزل‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬صف‭ ‬دون‭ ‬معلم،‭ ‬وسيتم‭ ‬العمل‭ ‬بالتوجه‭ ‬الوزاري‭ ‬السابق‭ ‬المتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬إعطاء‭ ‬الطالب‭ ‬واجبات‭ ‬منزلية،‭ ‬ومنح‭ ‬وقت‭ ‬حر‭ ‬لممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬بعد‭ ‬المدرسة‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬اختبارات‭ ‬تشخيصية‭ ‬للطلبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الفاقد‭ ‬التعليمي‭ ‬ووضع‭ ‬البرامج‭ ‬العلاجية‭ ‬اللازمة،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إعداد‭ ‬الاختبارات‭ ‬لقياس‭ ‬إتقان‭ ‬الطالب‭ ‬للكفايات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وسيتم‭ ‬التطبيق‭ ‬التجريبي‭ ‬للامتحانات‭ ‬الموحدة‭ ‬للصفين‭ ‬التاسع‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويمكن‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬عام‭ ‬التقييم‮»‬‭ ‬على‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬