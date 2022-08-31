منظم المياه يواصل جهوده التنظيمية في مجال تحسين أنشطة تقديم خدمات المياه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يواصل منظم المياه تنفيذ حملاته التفاعلية من خلال المنصات المختلفة والوسائل الإعلانية في الأماكن العامة، لرفع الوعي بأنشطة تقديم خدمات المياه والدور الذي يقدمه المنظم، حول إصدار رخص لأنشطة تقديم خدمات المياه، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة، والتوعية بحقوق وواجبات المستفيدين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقد أطلق المنظم حملة توعوية، بعنوان “يمديك”، للتوعية بخدمة “الحد الاستهلاكي” الشهري للمياه المقدمة من شركة المياه الوطنية.

وتهدف الحملة إلى المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك، والطرق الممكنة للمستفيدين في إدارة استهلاكهم الشهري.

ويحرص منظم المياه على حماية حقوق جميع المستفيدين في قطاع المياه، واستقبال شكاوى المستفيدين بشأن خدمات المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة في حال عدم الرضا عن نتيجة حل الشكوى المقدمة ابتداء من مقدم الخدمة عبر موقعه الإلكتروني.

ويقوم المنظم بوضع قوانين وتشريعات لمقدمي الخدمة وإصدار القواعد، لتنظيم العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان حماية حقوق الجميع.

ودعا منظم المياه المهتمين للتواصل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي @Water_Regulator للإجابة على الاستفسارات.

أخبار قد تهمك

يُذكر أن منظم المياه الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، بناء على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج

المزدوج.