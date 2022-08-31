إجراء أكثر من 12 مليون فحص مخبري بمستشفيات القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
أوضحت صحة القصيم، أن إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في مستشفيات المنطقة للقطاعين الحكومي والخاص بلغ 12,350,326 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول للعام 2022م, كما أجرت المستشفيات الحكومية 11,706,153 فحصاً مخبرياً, فيما أجرت مستشفيات القطاع الخاص 644,173 فحصًا مخبرياً.
وشملت الفحوصات أنواع التحاليل الطبية المختلفة من قسم بنك الدم وقسم الفصل الكهربائي الخاص في الهيموجلوبين وقسم التدقيق الخلوي وقسم الكيمياء الروتينية والكيمياء الخاصة وقسم الهرمون وقسم المناعة وقسم الأمصال وقسم التطابق النسيجي وقسم الأحياء الدقيقة وقسم الأنسجة وغيرها من الفحوصات المخبرية المختلفة.
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