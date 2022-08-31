شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل العين السعودي عن ضم صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من العاصمة السعودية الرياض بإقتراب فريق الكرة الأول بنادي العين السعودي من الحصول على واحدة من الصفقات النارية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

العين السعودي يقترب من ضم علاء الدين المرزوقي

علاء الدين المرزوقي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أنيس بن ميم محامي اللاعب علاء الدين المرزوقي قد أكد في تصريحات صحفية أن الأخير قد قام يوم امس الثلاثاء بفسخ تعاقده بشكل رسمي مع فريق نادي الترجي الرياضي التونسي عقب الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة.

وأضاف بن ميم:" عقدنا جلسة مع إدارة الفريق التونسي وتوصلنا في الأخير إلى ضرورة فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين ومن ثم تم الاتفاق على كافة الأمور المالية التي سيحصل عليها اللاعب فيما تبقى له من أموال".

وإستطرد:" الوجهة المقبلة التي سيخوضها اللاعب ستكون لنادي العين السعودي وبالأخص بعد تقديم المفاوضات بين الطرفين بصورة إيجابية خلال الفترة الماضية".

وأنهى:" من المُنتظر أن يصل المرزوقي إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء من أجل إتمام انتقاله لنادي العين وينتظر حاليًا الحصول على التأشيرة فقط.