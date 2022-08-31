شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحائلي يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف انمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة عن شكره للاعب الدولي فهد المولد على الفترة التي لعبها بقميص العميد وذلك عقب إتمام رحيله وانتقاله لصفوف فريق نادي الشباب.

الحائلي يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل فهد المولد

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها الحائلي لبرنامج أكشن مع وليد أكد أن فهد المولد كان يرغب في تمثيل فريق نادي الشباب ولم يصل حتى الآن أي إخطارات للإدارة فيما يخص رفع الإيقاف عنه أو تقليل المدة".

وأضاف:" الاتحاد لم يفشل في التفاوض مع اي لاعب على المستوى المالي ولا يمكن أن نتحدث عن إمكانية إعارة المغربي عبد الرزاق حمدالله خاصةً أن القضية الخاصة به مازالت منظورة في انتظار القرار النهائي".

وإستطرد:" يتبقى يوم واحد فقط على ختام سوق الانتقالات الصيفية وفي حالة إن إحتجنا لأي لاعب سوف نبادر بالتعاقد معه خاصةً أن الباب مفتوح أمام الجميع وسبق وأن قدمت الإدارة مؤخرًا إستئناف على إيقاف مهند الشنقيطي ونأمل أن يتم الموافقة عليه وقبوله".

الحائلي يعلق على ضم محمد آل فتيل

وفي جانب آخر قال الحائلي أن محمد آل فتيل مدافع نادي النصر لا يعد ضمن اختيارات الفريق وبالأخص أن الكتيبة الموجودة تبدو متكاملة ولا نتمنى سوى توفيق الله عز وجل ودعم الجماهير من المدرجات وخلف الشاشت.