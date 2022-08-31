تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم المائي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أن جميع الأشخاص من جميع الفئات الفئات العمرية معرضون للإصابة بالتسمم المائي، وتتمثل هذه الفئات في “الأطفال- المراهقين- الشباب- كبار السن- أصحاب الأمراض المزمنة”.أسباب الإصابة بالتسمم المائي
وأضاف البديوي، خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية”، أن الإصابة بالتسمم المائي في الأطفال عن طريق الوريد بسبب زيادة جرعات المياه، بالإضافة إلى كبار السن الأكثار في تناول المياه بنسب كبيرة.خطورة ارتفاع نسبة المياه في الجسم
وتابع: أن التسمم المائي يحدث عن الإصابة بالتسمم المائي لدى أصحاب الأمراض المزمنة حال الأكثار من استخدام جرعات المياه المختلفة بصورة كبيرة.
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