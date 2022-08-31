تعرف على أسباب التي تؤدي للإصابة بالتسمم المائي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن مفهوم التسمم المائي، وكيفية حدوث الإصابة بالتسمم المائي الذي يصيب الأشخاص.

أسباب الإصابة بالتسمم المائي

وأضاف البديوي، خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية”، أن هناك العديد من المسببات التي تؤدي إلى التسمم المائي، حيث من أبرز المسببات التي تؤدي إلى الإصابة بالتسمم المائي، من خلال المغذيات، لكن هناك العديد من الأشخاص يبالغ في استخدام المغذيات.

خطورة ارتفاع نسبة المياه في الجسم

وتابع: أن التسمم المائي يحدث عن الإصابة بالتسمم المائي، عند زيادة جرعات المياه في الجسم، حيث لا تستطيع الكلية في المياه.