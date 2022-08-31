تعرف على التخصصات المتاحة في جامعة الباحة أمام الطلاب والطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد عمير، عميد القبول والتسجيل في جامعة الباحة، عن التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الباحة خلال العام الدارسي الحالي.

التخصصات الشاغرة في جامعة الباحة

وأضاف خالد عمير، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية” أن جامعة الباحة بها أكثر من 803 فرصة قبول متاحة أمام الطلاب والطالبات في عدة تخصصات في الجامعة.

وتابع: أن هناك ترقي للعديد من الطلاب في الجامعة، حيث هناك تم دراسة كافة تقليل بعد الحدود الدنيا للقبول والتحويل بين الكليات.