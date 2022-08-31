محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد عمير، عميد القبول والتسجيل في جامعة الباحة، عن التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الباحة خلال العام الدارسي الحالي.
التخصصات الشاغرة في جامعة الباحة
وأضاف خالد عمير، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية” أن جامعة الباحة بها أكثر من 803 فرصة قبول متاحة أمام الطلاب والطالبات في عدة تخصصات في الجامعة.
وتابع: أن هناك ترقي للعديد من الطلاب في الجامعة، حيث هناك تم دراسة كافة تقليل بعد الحدود الدنيا للقبول والتحويل بين الكليات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التخصصات المتاحة في جامعة الباحة أمام الطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.