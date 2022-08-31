القبض على (6) أشخاص لسرقتهم مركبات وتغيير معالمها وبيعها قطع غيار وسكراب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية الميانمارية ومقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومواطنين، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات وتغيير معالمها وبيعها قطع غيار وسكراب (تم استرداد بعضها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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