آل ثقفان: زيادة رأس مال شركة “stc” يؤكد على قوتها الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - قال المحلل المالي سعد آل ثقفان، إن زيادة رأس مال شركة “stc” يدل على قوتها ورغبتها في التوسع والنمو، يدل على قوة الشركة الاقتصادسة ومدى قدرتها على التوسع في الفترة الأخيرة داخل المملكة مؤخرًا.
زيادة رأس مال شركة “stc”
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن شركة “stc”رفعت رأس مالها إلى 50 مليار ريال بتوزيع أسهم منحة بنسبة 150%، وان الشركة لديها أهداف ترغب في الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.
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