عاجل.. هزة أرضية في منطقة الباحة وخبير يكشف السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن منطقة الباحة تعرضت اليوم لهزة أرضية.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أن زلزالًا بقوة 4،3 درجة بمقياس ريختر، وقع على بعد حوالي 18 كيلو متر من الباحة.

وأوضح أن الزلزال ينشأ عادة، كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة، مشيرًا إلى أنه قد يكون سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية ، رصد هزة أرضية صباح اليوم (الأربعاء) جنوب غرب الباحة.

وقالت الهيئة إن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجي، رصدت الهزة عند الساعة 9:34 من صباح اليوم، وكانت بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر.

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وأضافت أنه جرى إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة.