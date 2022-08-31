بيوت خبرة لخدمة 213 ألف مستفيد في الرياض

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المناطق_الرياض

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استقطاب بيوت خبرة متخصصة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في مجال الدراسات الاستشارية وتنفيذ الحملات البيعية للمشاركة في التأهيل المسبق لمشروع تطوير إستراتيجية ونموذج لخدمة 213 ألف مستفيد في الرياض بحلول 2025 من خلال تحفيز الطلب على السكن باستخدام منتجات الاسكان القائمة والمبتكرة وتفعيل الآليات المساعدة لضمان توزان العرض والطلب في السوق.

يشترط في بيوت الخبرة تقديم عدد المشاريع المنفذة خلال (الثلاث / الخمس) سنوات الأخيرة في مجال طلب التأهيل واجمالي قيمة المشاريع ونتائج تقييمات الأداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية وعدد سنوات الخبرة وقيمة المشروعات المشابهة والقدرات الفنية والادارية التى تتمتع بها.

وبحسب الهيئة الملكية للرياض صدر تقرير واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض الذي وضعته الهيئة ليكون بمثابة المرشد والموجه لتلبية الحاجة إلى المسكن التي تحتل المكانة الثالثة على سلّم الأولويات الإنسانية بعد المأكل والملبس.

وتناول التقريرالتغيرات التي طرأت على التركيبة العمرية لسكان مدينة الرياض، والتأثيرات الناتجة عنها، خصوصاً فيما يتعلق بتقديرات الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية الإضافية، إضافة إلى توقعات النمو للأسر ومتوسط حجمها ونوعية المساكن التي تلائمها، واتجاهات الطلب على الأنماط الإسكانية في المدينة، ونسب تملُّك المساكن، والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية، وصولاً إلى رؤية الهيئة حول مستقبل الإسكان في مدينة الرياض حتى عام 1445 هـ.

وعلى الرغم مما شهدته مدينة الرياض خلال العقود القليلة الماضية من معدلات نمو سكاني كبيرة زادت نسبتها عن 8% بين عامي 1407 هـ و1417 هـ بما يفوق غالبية المعدلات العالمية؛ إلا أن الرياض لم تتعرض لأيِّ أزمات إسكانية حادة، بفضل برامج الدعم الحكومي المنبثقة من توجهات الخطط الخمسية.

وتُظهر التوقعات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1445 هـ. وكان عدد سكان مدينة الرياض 300 ألف نسمة في عام 1388 هـ، ووصل إلى أكثر من 4 ملايين نسمة في عام 1425 هـ، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 7 ملايين نسمة في عام 1445هـ. بيوت خبرة لنمذجة الطلب المستقبلي

النمو في الطلب يفوق المعدلات العالمية

السكن في الرياض ألف وحدة متوسط الطلب سنويا

ملايين نسمة سكان الرياض في 1445 هـ الف مستفيد حتى 2025 النمو في الطلب

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Source almnatiq

