الدفاع المدني يخمد حريقاً هائلاً اندلع في عقارين بعرعر (فيديو)

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تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة الحدود الشمالية، من إخماد حريق هائل اندلع في عقارين بمدينة عرعر، دون أن يسفر عن وقوع إصـابات.

ونشب الحريق في عقارين مجاورين في حي المساعدية بالقرب من مسجد الأمير عبدالله بن مساعد في مدينة عرعر.

وأظهرت مقاطع مصورة ارتفاعًا متزايدًا لألسنة اللهب وتصاعدًا كثيفًا لأعمدة الدخان جراء الحريق، قبل أن تتولى قوات الدفاع المدني السيطرة عليه.





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Source akhbaar24

