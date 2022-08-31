المولد: كنت سانتقل لنادٍ آخر دون علمي.. و”الاتحاد” قدم لي عرضًا شفهيًا مُخجلًا

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قال لاعب فريق الشباب، فهد المولد، إنه تلقى خبر براءته من قرار إيقافه من وكيل أعماله؛ إذ لم يسأل عن تفاصيله من شدة سعادته.

وأضاف المولد، خلال برنامج في المرمى، اليوم الأربعاء: “التجربة كانت صعبة خاصة أنها للمرة الثانية وهذه الفترة كانت أصعب من الفترة الأولى، وللأسف بعد قرار براءتي لم أتلقِ مباركة من إدارة الاتحاد وزملائي اللاعبين باركوا لي”.

وتابع الوافد الجديد على صفوف الشباب بالانتقالات الصيفية الجارية: “كنت سأنتقل لنادٍ آخر خلال تواجدي بالاتحاد دون علمي كان هناك اتفاق بين الإداراتين وأحد مسؤولي النادي الآخر عرضّ عليّ هذا العرض وقلت له مستحيل فأثبت لي الأمر ووقتها علمت بأنني سأخرج عن النادي وهو أمر لم أتوقعه ولكنه رُسم ولا أعلم السبب ولم أتخيل أن أصل لهذه المرحلة فحزين جدًا على طريقة خروجي أنا عشت في نادي الاتحاد منذ عامي الـ 11 ولا أعرف كيف أعبر عما حدث ولكن الحمدلله هذه كرة القدم وأتمنى التوفيق للاتحاد وأعتذر إن كنت مُقصرًا”.

وبخصوص انتقاله لصفوف الشباب، رد المولد: “أُقدم تحية كبيرة لخالد البلطان إنسان منذ صدور براءتي يحاول يتحدث مع وكيل أعمالي، نادي الشباب اشترى فهد المولد ومن يشتريني أشتريه وإن شاء الله نُقدم إضافة لأخواني للاعبين في نادي الشباب، وعندما دخلت الستة أشهر الحرة كان هناك عرض رسمي مُقدم من إدارة الشباب وحدثني به وكيل أعمالي وكنت أنا شبه منتهي مع الاتحاد في تجديد عقدي وتغيرت الأمور بعد الإيقاف”.

وأتم المولد تصريحاته بقوله: “قبل الإيقاف قُدم لي عرض للتجديد وكانت هناك محادثات بين وكيلي والإدارة وهي مرحلة انتهت بإيقافي ولم يتحدث معي أحد وبعد قرار البراءة كان هناك عرض وحيد شفهي من مدير الاحتراف بالنادي لوكيل أعمالي وكان مخجلاً جدًا فعندما تحدثت مع وكيل أعمالي وسألته هل تحدث معك أحد قال لي الأفضل ما أقول لك وحين طالبته بأن يقول لي قلت ياليتني ما علمت”.

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Source almnatiq

