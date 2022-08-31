وزارة الصحة تقدم برنامجًا يوميًا للحفاظ على صحة الطفل ونظافته الشخصية

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المناطق_متابعات

قدمت وزارة الصحة، برنامجًا يوميًا للحفاظ على صحة الطفل تزامناً مع عودة الدراسة، مؤكدة أن النظافة الشخصية جزء مهم من برنامج الابن اليومي، فيجب الحرص على متابعته بانتظام.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج اليومي يتمثل في، المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًا، وتقليم الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة، بالإضافة إلى تفريش الأسنان على الأقل مرتين في اليوم.

ونوهت إلى ضرورة الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون، وتجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتهما من الالتهابات، وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.

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Source almnatiq

