محمد الشمري نجم التواصل الاجتماعي ذو الست سنوات.. ماذا تعرف عنه؟

︎ . المناطق- فريق التحرير محمد الشمري ذو الست سنوات مشهور السناب ونجم التواصل الاجتماعي , يعاني محمد من ضعف فالعظام يجعله أقصر من الأطفال الآخرين من نفس جنسه وعمره. ومع أن قصر القامة ليس بمرض خطير، إلا أن الناس تهتم له كثيرًا لما يتركه من آثار سلبية على نفسية الشخص رغم ذلك تغلب الطفل محمد علي كل هذا وأصبح من المؤثرين علي مواقع التواصل رغم صغر سنه , ويتميز محمد بفصاحه وثقافه واسعه رغم صغر سنه كما انه يتميز بذاكرة قويه وقدره علي القاء الشعر وهذا جعلة مميز رغم معاناته ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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