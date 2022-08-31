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قدمت وزارة الصحة، برنامجًا يوميًا للحفاظ على صحة الطفل تزامناً مع عودة الدراسة، مؤكدة أن النظافة الشخصية جزء مهم من برنامج الابن اليومي، فيجب الحرص على متابعته بانتظام.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج اليومي يتمثل في، المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًا، وتقليم الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة، بالإضافة إلى تفريش الأسنان على الأقل مرتين في اليوم.
ونوهت إلى ضرورة الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون، وتجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتهما من الالتهابات، وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العودة للمدرسة.. “الصحة” تقدم برنامجًا يوميًا للحفاظ على صحة الطفل ونظافته الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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