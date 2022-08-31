يجعل المصابين ينظرون كثيراً للمرآة.. تعرف على اضطراب التشوه الجسدي وأبرز أعراضه وطرق علاجه

︎

.



أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن اضطراب التشوه الجسمي هو اضطراب عقلي يجعل المصاب ينشغل بعيب جسدي ملحوظ أو غير ملحوظ من قبل الآخرين، مبينة أن المرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب ينظرون لأنفسهم على أنهم ذوو شكل قبيح وغير مقبول.

ولفتت المدينة إلى أن أبرز أعراض اضطراب التشوه الجسمي تتمثل في، كثرة النظر إلى المرآة، ومحاولة إخفاء أجزاء معينة من الجسم، والإفراط بمقارنة النفس بالآخرين، بالإضافة إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن علاج اضطراب التشوه الجسمي يكمن في العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد المريض على تحدي الأفكار السلبية، وتعلم السلوكيات التي تهدف إلى تحسين الصحة العقلية، إلى جانب تناول الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

