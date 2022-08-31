شكرا لقرائتكم خبر عن بتصريحات صادمة.. فهد المولد يفتح النار على إدارة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح الجناح فهد المولد، المنضم حديثًا إلى صفوف الشباب السعودي، النار على إدارة ناديه السابق، الاتحاد، بتصريحات تليفزيون مثيرة لبرنامج "في المرمى" عبر فضائية العربية.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد اصدرات قرارًا بإيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، اعتبارًا من 28 مارس الماضي.

وفي تلك التصريحات كشفت الدولي السعودي رحلته التي مر بها بعد صدور قرار إيقافه بسبب قضية المنشطات التي ثُبتت فيها براءته منذ أيام قليلة ماضية.

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي التصريحات التي أدلى بها النجم السعودي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك يأتي فيما يلي..

تصريحات مدوية من فهد المولد عقب انتهاء فترة الإيقاف

أكد المولد:"سعدت جدًا بعد تلقي خبر براءتي من قضية المنشطات، لقد كانت تجربة صعبة، لأنها ثاني مرة أتعرض فيهال للإيقاف".

وواصل:" كانت فترة الإيقاف الثانية أصعب من الفترة الأولى، وقدمت تقارير طبية تثبت أن لدى عائلتي حالة وراثية تستوجب تناول هذا الدواء".

بتصريحات مثيرة.. فهد المولد يفتح النار على الاتحاد

وعن عرض العميد:"الاتحاد قدم لي عرضًا لتجديد عقدي قبل صدور قرار الإيقاف، وكان متبقيًا لي شهرين في عقدي، وكانت هناك محادثات بين وكيل أعمالي والإدارة للتجديد".

واستكمل: "ولكن المفاوضات توقفت بعد إيقافي، وبعدها لم يكن هناك أي تواصل، وللأسف بعد قرار براءتي، لم أتلق مباركة من الإدارة".

وشدد: "بعد البراءة، قدم لي الاتحاد عرضًا شفهيًا، بين وكيل أعمالي ومدير الاحتراف، ولكن عرض الاتحاد كان مخجلًا جدًا، لدرجة أني تمنيت ألا يخبرني وكيلي جراح الظفيري بالمعلومات التي عرفتها".

وأكد:" الشباب قدم لي عرضًا رسميًا أثناء فترة الـ6 شهور الأخيرة في عقدي، قبل الإيقاف، ولكني كنت متفقًا بشكل شبه نهائي مع الاتحاد على تجديد عقدي".

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتفاق ضيفا قويًا على الاتحاد مساء السبت القادم الموافق 3 من سهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لما أكده الاتحاد السعودي سابقًا.