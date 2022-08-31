شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الهلال في مواجهة الفيحاء بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مواجهة الفيحاء، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الفيحاء، في ثاني جولات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

غيابات الهلال في مواجهة الفيحاء

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 6 لاعبين، في مواجهة الفيحاء، حيث يفقد جانغ هيون سو، عبدالاله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ياسر الشهراني، بسبب عدم جاهزيته، فضلًا عن محمد كنو، بسبب الإيقاف.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

