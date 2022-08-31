شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. موقف كنو من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجآة مدوية بشأن موقف لاعب وسط الهلال السعودي، محمد كنو، من المشاركة في بطولة كأس العالم المقتربة المقرر أن تنطلق في دولة قطر بشهر 11 القادم.

موقف كنو من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022/2023

وأوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات صحفية لـ SSC عن موقف كنو من المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وذلك يأتي كالتالي..

علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على تأكيد مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرارات قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

أكد المسحل: "عقوبة محمد كنو ستنتهي قبل كأس العالم، وسيشارك متى ما كان المدير الفني للمنتخب الوطني بحاجته، بعدما شارك في المباريات الودية الماضية".

وواصل: "من الجولة الأولى من الواضح أن دوري روشن سيكون تنافسي عالي وهذا سينعكس على أداء المنتخبات الوطنية".

ويتعرض النجم السعودي إلى الإيقاف بسبب قضيته مع نادي النصر، حيث وقع الدولي السعودي للعالمي وفي الوقت ذاته جدد تعاقده مع النصر.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يستضيف الهلال، الفيحاء مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقلة لجميع مجريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الزعيم في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023، برصيد 3 نقاط فقط لا غير بعد أن حقق الفوز الأول له في البطولة على الخليج بثنائية نظيفة.