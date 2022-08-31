شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لمتوسط ميدان اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أجرى عبدالعزيز البيشي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عملية جراحية ناجحة، أمس الثلاثاء.

جراحة ناجحة لمتوسط ميدان اتحاد جدة

عبدالعزيز البيشي، خضع لعملية جراحية في الركبة بأسبانيا، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته إلى الملاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة، ونظيره الاتفاق، يوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل. ويحتل اتحاد جدة المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.