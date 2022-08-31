منتخب لبنان يتأهل إلى نهائيات بطولة العالم لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب لبنان لكرة السلة إلى نهائيات بطولة العالم المقررة في صيف 2023، بعد فوزه الكبير على نظيره الهندي 95-63 بنيوديلهي، وخسارة منتخب السعودية أمام نظيره الفيلبيني 46-84 في النافذة الرابعة من التصفيات الاسيوية.

وهي المرة الرابعة التي يتأهل فيها منتخب لبنان إلى بطولة العالم لكرة السلة بعد أعوام 2002 في انديانا بوليس و2006 باليابان و2010 في تركيا.

كما تأهل منتخب نيوزيلندا إلى بطولة العالم أيضا عقب فوزه على نظيره الاردني 100-72، فتصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة وضمن بطاقته إلى جانب المنتخب اللبناني ثاني المجموعة برصيد 11 نقطة، وذلك بغض النظر عن نتائجهما في الجولات المتبقية من التصفيات. ويملك كل من منتخبي الفيلبين والاردن 9 نقاط، والمنتخب السعودي 7 نقاط، الهندي 6 نقاط.