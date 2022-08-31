صادق مرهون يحقق المركز الأول في السباق الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - خطف المتسابق صادق مرهون المركز الأول في منافسات سباق الجولة الثالثة من بطولة البحرين جراند تورزمو للرياضة الإلكترونية والذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 26 أغسطس على مضمار حلبة Nurburgring GP تاركًا المركز الثاني للمتسابق حسن خليل والمركز الثالث للمتسابق خالد عبدالرحمن، بينما سجّل المتسابق إبراهيم المبارك أسرع لفة في السباق وبلغ زمنها 1.54.283 دقيقة.

وبعد نتائج الجولة الثالثة مازال المتسابق حسن خليل يتصدر ترتيب المتسابقين العام بمجموع 68 نقطة، وصعد للمركز الثاني والوصافة المؤقتة المتسابق صادق مرهون برصيد 53 نقطة وفي المركز الثالث المتسابق إبراهيم المبارك برصيد 45 نقطة.

وسيكون المتسابقون على موعد جديد مع منافسات الجولة الثالثة التي ستقام يوم الجمعة القادم في الجولة الرابعة 2 سبتمبر القادم على مضمار حلبة Autodromo Nazionale Monza.

وينظم الاتحاد البحريني للسيارات بطولة البحرين جراند تورزمو للرياضة الإلكترونية في موسم جديد بعدما حققته هذه البطولة من نجاح كبير وما شهدته من إقبال ومشاركة واسعة وإقبال مميز في المواسم الماضية، ومنذ الإعلان عن الموسم الجديد حظيت البطولة بإقبال كبير من المتسابقين للتسجيل فيها والمشاركة في منافساتها، وتم تحديد 14 متسابقًا لخوض منافسات سباقات البطولة.

وتضم البطولة 5 جولات أقيمت الجولة الأولى في 12 أغسطس الجاري، الجولة الثانية أقيمت في 19 أغسطس، الجولة الثالثة 26 أغسطس على مضمار حلبة Nurburgring GP، الجولة الرابعة 2 سبتمبر القادم على مضمار حلبة Autodromo Nazionale Monza والخامسة والختامية 9 سبتمبر على مضمار حلبة Spa Francorchamps، وتم تخصيص جوائز لأصحاب المراكز الأولى للبطولة، حيث يحصل صاحب اللقب على جائزة نقدية تبلغ 300 دينار، الوصيف 200 دينار وصاحب المركز الثالث 100 دينار، ويحصل في كل سباق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 50 دينارًا، المركز الثاني 30 دينارًا والمركز الثالث 20 دينارًا.