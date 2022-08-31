سلمان بن إبراهيم يشيد بحصول اليابان على وصافة كأس العالم للشابات

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمنتخب اليابان الذي قدم عروضًا مميزة قبل أن يحصل على المركز الثاني في كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا 2022 في كوستاريكا.

وخسر المنتخب الياباني في المباراة النهائية أمام إسبانيا 1-3 الأحد على الاستاد الوطني في سان خوسيه.

ورغم خسارته في المباراة النهائية، فقد نجح منتخب اليابان في بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان توج باللقب في نسخة عام 2018، وبات ثالث منتخب آسيوي يخوض المباراة النهائية مرتين على التوالي بعد الصين (2004 و2006) وكوريا الشمالية (2006 و2008).

وقال سلمان بن إبراهيم: «باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى اليابان على النجاح الكبير في الحصول على المركز الثاني خلال كأس العالم للشابات تحت 20 عامًا 2022 في كوستاريكا، حيث قدموا عروضًا قوية طوال البطولة».

وأضاف: «نجحت المنتخبات الآسيوية في بلوغ النهائي في 6 مناسبات، وفازت باللقب ثلاث مرات في عشر نسخ، وهذا الأمر بالتأكيد يؤكد مكانتنا الرائدة في كرة القدم النسائية. أنا واثق أن هذا الإنجاز الجديد سيكون له دور في إلهام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل مواصلة حصد النجاح في أهم البطولات العالمية، بحسب إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وأوضح: «يجب أن نشيد أيضًا بالاتحاد الياباني لكرة القدم على التزامه بوضع نظام رائع لتطوير الشباب والشابات، وهو نظام يحظى بإشادة واسعة على مستوى قارة آسيا والعالم».

وشهد نهائي هذه النسخة مواجهة جديدة بين اليابان وإسبانيا، حيث نجح المنتخب الإسباني هذه المرة في تحقيق الفوز بذات النتيجة التي خسر بها قبل أربع سنوات.

وعلى الصعيد الفردي باتت اليابانية مايكا هامانو ثاني لاعبة يابانية تتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في البطولة، كما حصلت هامانو على جائزة الحذاء الفضي لجائزة ثاني أفضل هدافة في البطولة، ونالت مواطنتها يوزوكي ياماموتو جائزة الحذاء البرونزي لثالث أفضل هدافة، وكانت جائزة اللعب النظيف أيضًا من نصيب منتخب اليابان.