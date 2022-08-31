انطلاقة واعدة وانتصارات بالجملة في انطلاقة الدوري السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على ضيفه الخليج 2-0 في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت فوز الوصيف فريق الاتحاد على العدالة 3-0.

وسجلت فرق النصر والشباب والتعاون والطائي وأبها وضمك بداية جيدة عبر تحقيقها الفوز في الجولة الأولى، التي شهدت تسجيل 18 هدفا في 8 مباريات بواقع 2.25 هدف في المباراة الواحدة، حيث انتهت جميع المواجهات بفوز أحد طرفيها، في حين غابت نتيجة التعادل.

الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستعرض ما آلت إليها المنافسات في الدوري السعودي ضمن سلسلة التقارير المتنوعة في تسليط الضوء على المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب القارة.

قراءة في النتائج

ضمن حامل اللقب فريق الهلال الفوز مبكرا حينما سجل هدفين في شباك مضيفه الخليج بواسطة أوديون إيغالو (3) وموسى ماريغا (25)، في حين تغلب وصيفه الاتحاد على العدالة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد شراحيلي (15) وهارون كامارا (90) وحمدان الشمراني (90+4).

وتفوق الشباب على نظيره الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها آرون بوبندزا (22) وكارلوس جونيور (48) وسانتي مينا (75)، كما فاز النصر على الوحدة بهدف فنسنت أبو بكر (4).

من جهته تغلب التعاون على الفتح بهدفي ليندر تاوامبا (45+3) وفهد الرشيدي (57)، في حين تجاوز ضمك عقبة مضيفه الفيحاء بهدف مهاجمه الكرواتي دوماغوج أنتوليتش (51).

وفاز الطائي على الاتفاق بهدفين سجلهما غي مبينزا (6) ومحمد القنيعان (65)، مقابل هدف سجله محمد الكويكبي (22)، وبالنتيجة ذاتها حسم أبها المواجهة مع الرائد، حيث سجل للأول كل من عبدالفتاح آدم (51) وسعد بقير (60)، وللثاني محمد سالم (34).

أبرز نجوم الجولة

لعب نجم الهلال أوديون إيغالو دورا بارزا في صفوف فريقه بتسجيله هدف وصناعة آخر في مرمى الخليج، وهو ما فعله آرون بوبندزا لاعب الشباب في مرمى الباطن، في حين قاد فنسنت أبو بكر فريقه النصر للفوز على الوحدة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة.