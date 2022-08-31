عبدالرحمن بن مبارك: كرة اليد واجهة مشرّفة للنادي ودافعية لبقية الألعاب الجماعية

محمد بن مسعود - الدمام - بارك الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس نادي النجمة للأمة النجماوية إنجاز كأس السوبر لكرة اليد بعد التغلب على شقيقه النادي الأهلي في افتتاح باكورة مسابقات الموسم والتي تجمع بين بطلي الموسم الفائت والذي توّج فيه النجمة بلقبي الدوري والكأس وحل الأهلي ثانيًا، وحيث تعتبر هذه الافتتاحية تقليدية يحرص عليها اتحاد كرة اليد سنويًا، وتعطي انطباعًا لما سيكون عليه الموسم.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة لقد أثبت الفريق الأول لكرة اليد بأن اللعبة تمثل واجهة للنادي من خلال البطولات التي يحرزها سنويًا ويحتكر بها ألقاب اللعبة محليًا، وكذلك خليجيًا وآسيويًا، وكذلك الحال مع كرة القدم التي نتمنى أن تكون هي أيضًا تبقى الواجهة الحقيقية، كما يتمنى ذلك أبناء النادي وسائر المحبّين والكرة الطائرة التي لها إنجازاتها المحلية والخليجية، وستتبعهم كرة السلة بإذن الله.

أضاف رئيس النجمة لقد كان إنجاز السوبر وسط الحضور الجماهيري الكبير من عشاق اللعبة في الناديين، وأمام مرأى المسؤولين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد يؤكد بأن اللعبة في البحرين متطورة بفضل التخطيط الاستراتيجي لمجلس إدارة الاتحاد وأيضًا العمل الدؤوب عبر الاكتشاف والتدريب من قبل الأندية، وأكد اللقاء بأن دوري الموسم الحالي سيكون قويًا في ظل الإضافات التي تقوم بها الأندية، وأن ما قمنا به من استقطابات لها وزنها سيجعلنا في القمة، رغم أن هناك غير نجم سهلنا احترافه خارجيًا، وقد أثبتت المجموعة بقيادة المدرب القدير سيد الفلاحي بأنها ستحافظ على المكانة التي اختطها مجلس الإدارة للفريق.

وأكد بومبارك قاعدة اللعبة ستكون في أوجّ اهتمام مجلس الإدارة كما هي دائمًا، فلدينا إداريون وفنيون يمكنهم أن يحافظوا على التوازن في الاكتشاف والصقل والتدريب والتصعيد، فكما كنا سابقًا سنكون حاليًا ومستقبلاً.