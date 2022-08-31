الهلال للثأر من الفيحاء وتحقيق فوزه الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث الهلال حامل اللقب عن الثأر من الفيحاء الذي عرقله أكثر من مرة الموسم الماضي، عندما يستقبله اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يبحث الهلال عن فوزه الثاني، لكن خصمه التالي كان حجر عثرة له الموسم الماضي عندما أحرز اللقب بصعوبة كبيرة أمام الاتحاد.

عادله ذهابًا دون أهداف ثم تغلب عليه إيابا 1-0، لكن نتيجته الأبرز تمثلت بفوزه عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك.

وحقق الهلال فوزًا مستحقًا على الخليج في المرحلة الأولى رغم بعض الغيابات، ومن المنتظر أن تشهد صفوفه عودة البرازيلي ميشال ديلغادو بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الماضية.

ويأمل الاتحاد، في حصد الفوز الثاني، بعد الأول على العدالة 3-0، عندما يستقبل الاتفاق من أجل تأكيد المنافسة على اللقب مبكرًا، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.

ويحاول النصر تحقيق الفوز الثاني تواليًا أيضًا، عندما يحل ضيفًا على التعاون، الفائز أيضا افتتاحًا، السبت في ختام المرحلة.

وتغلب النصر على الوحدة 1-0، بمشاركة الدولي عبدالرحمن غريب القادم من الأهلي.

ويصطدم أبها بضيفه الشباب، الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق فوزه الثاني والبقاء ضمن أندية الصدارة.