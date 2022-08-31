منظمة «إيكاس» تدعم استضافة المملكة لاكسبو 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات استقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “إيكاس” السفير جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، في مقر المنظمة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أمس الثلاثاء، المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور وزير خارجية الجابون ميكائيل موسى أدمو. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة والمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وعقب اللقاء، أصدرت المنظمة بيانًا أكدت فيه عن دعمها القوي للمملكة بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى” و”القمة العربية الإفريقية الخامسة” في مدينة الرياض، وكذلك دعم ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وأكّد أنّ هذا الدعم يأتي لما تتمتع به المملكة من طموح كبير وقدرة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لهذه النسخة العالمية. من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين المملكة وأعضاء المنظمة. أخبار قد تهمك

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