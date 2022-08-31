︎ . المناطق_متابعات أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال: هل يجوز بيع الثمار وهي على الشجر؟ وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أن النبي صلي الله عليم وسلم نهي عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها. وتابع أن العنب والتمر وغيرها من الثمار إذا بدي عليها الصلاح واستطاع الناس أن يأكلوها، فإن هذه دلالة على سلامة هذه الثمار، وهنا يجوز بيعها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز بيع الثمار وهي على الشجر؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.