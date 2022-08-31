25 صنفًا من التمور في سكرية المذنب الحمراء

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المناطق_القصيم

شهد مهرجان السكرية الحمراء بمحافظة المذنب نشاطاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 صنفاً من التمور التي تشتهر بها المحافظة، وسط إقبال من المستهلكين وتجَّار التمور، وذلك بالسوق المركزي للتمور والخضار بالمحافظة.

حراك مميز ووفرة بالتمور:

وبيَّن الرئيس التنفيذي لمهرجان السكرية الحمراء الدكتور سليمان الرشيد أن السوق يشهد حراكاً مميزاً ووفرة بالتمور، مؤكداً أن التمور التي ترد للسوق تُفحَصُ وتوضع على مئات العربات ضمن المسارات المخصصة لموقع المزاد، لافتاً الانتباه أن الأسعار تشهد اعتدالاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 25 نوعًا تصدرها السكري والبرحي والشقراء والصقعي.

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Source almnatiq

