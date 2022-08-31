︎
.
المناطق_متابعات
أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال: هل يحق للمتضرر المبلغ الزائد من التعويض؟
وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه بالنسبة لإصلاح السيارات بعد الحوادث ليس له علاقة بما تقوم به الشركات من تقييم للحوادث، لذلك إذا حدث حادث ينظر إلي قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث حتي بعد إصلاحها، لذلك أحياناً يكون التعويض أكبر من قيمة إصلاح السيارة.
وتابع أن الشركات تقوم بتقييم السيارة بتغيير جميع قطع الغيار بالجديدة ولا ينظرون إلي إصلاحها، حتي ولو كان فيها ضرر بسيط، لأنهم يرون أن السيارة يجب أن ترجع لحالتها الأصلية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق للمتضرر المبلغ الزائد من التعويض؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.