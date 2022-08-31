هل يحق للمتضرر المبلغ الزائد من التعويض؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب

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أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال: هل يحق للمتضرر المبلغ الزائد من التعويض؟

وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه بالنسبة لإصلاح السيارات بعد الحوادث ليس له علاقة بما تقوم به الشركات من تقييم للحوادث، لذلك إذا حدث حادث ينظر إلي قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث حتي بعد إصلاحها، لذلك أحياناً يكون التعويض أكبر من قيمة إصلاح السيارة.

وتابع أن الشركات تقوم بتقييم السيارة بتغيير جميع قطع الغيار بالجديدة ولا ينظرون إلي إصلاحها، حتي ولو كان فيها ضرر بسيط، لأنهم يرون أن السيارة يجب أن ترجع لحالتها الأصلية.

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Source almnatiq

