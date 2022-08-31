ياسر المسحل: عقوبة كنو ستنتهي قبل كأس العالم.. وسيشارك إذا احتاجه مدرب الأخضر (فيديو)

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علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على تأكيد مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرارات قضية اللاعب الدولي محمد كنو.
وقال ياسر المسحل، في تصريحات لـ”SSC”: “عقوبة محمد كنو ستنتهي قبل كأس العالم، وسيشارك متى ما كان المدير الفني للمنتخب الوطني بحاجته، بعدما شارك في المباريات الودية الماضية”.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “من الجولة الأولى من الواضح أن دوري روشن سيكون تنافسي عالي وهذا سينعكس على أداء المنتخبات الوطنية”.
وكان نادي النصر قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.
#نشرة_الأخبار | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
عقوبة #كنو ستنتهي قبل كأس العالم، وسيشارك متى ما كان المدرب بحاجته.#SSC pic.twitter.com/ybXOrViNSv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)
#نشرة_الأخبار | ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 30, 2022
عقوبة #كنو ستنتهي قبل كأس العالم، وسيشارك متى ما كان المدرب بحاجته.#SSC pic.twitter.com/ybXOrViNSv
#نشرة_الأخبار | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
من الجولة الأولى من الواضح أن الدوري سيكون تنافسي عالي وهذا سينعكس على أداء المنتخبات الوطنية.#SSC pic.twitter.com/Jdyn0jld7c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)
#نشرة_الأخبار | ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 30, 2022
من الجولة الأولى من الواضح أن الدوري سيكون تنافسي عالي وهذا سينعكس على أداء المنتخبات الوطنية.#SSC pic.twitter.com/Jdyn0jld7c
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Source akhbaar24
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