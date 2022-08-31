جامعة القصيم تطلق برنامج “طموح .. رؤية ومستقبل”

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المناطق_القصيم

أطلقت جامعة القصيم مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب – أمس – برنامج “طموح.. رؤية ومستقبل”، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، حيث يهدف البرنامج لتعريف الطلبة المستجدين بالخدمات التقنية والتعليمية المتاحة لهم خلال دراستهم الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة خلال حفل الافتتاح، أن البرنامج يساعد الطلبة على التعريف بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة السبل لتهيئة البيئة التعليمية المتميزة للطلاب، حاثهم على استكشاف وصقل مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت في خططها وبرامجها رؤية واضحة لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

وشهد الحفل عرضًا لفيلم مرئي عن برنامج طموح، وفيلم عن نظام الفصول الدراسية، إضافة إلى لقاء مع خريجة تتحدث عن تجربتها في المرحلة الجامعية.

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Source almnatiq

