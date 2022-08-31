محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الفحوصات التي بلغ عددها 2729، أظهرت تسجيل 232 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 245 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 667866. كما سجلت حالة وفاة واحدة ليصل العدد الاجمالي الى 1515.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1555 حالة، منها 9 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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