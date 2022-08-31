القبض على سيدة أمريكية بسبب طلاب سعوديين.. ما ذا يحدث؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تنظر محكمة بولاية جورجيا الأمريكية حالياً في قضية سيدة أمريكية تدعى موفانت ستايسي سباجنري استغلت التأمين الصحي الشامل لطلاب سعوديين ممن كانوا يراجعون مركزا تمتلكه وزوجها للعلاج الطبيعي وقامت بتسجيل تقديم خدمات صحية عديدة لم تقدمها لهم بالفعل، وذلك خلال الفترة بين 2015م ومنتصف2021م، بحسب تقرير دراسة حالة قانونية لمتخصص في القانون الأمريكي يدعى جستن أناند.

وبحسب التقرير فإن اكتشاف التحايل تم من خلال مصلحة الضرائب التي اكتشفت شبهات تهرب ضريبي وعدم تناسب ما تدفعه من ضرائب مع دخلها، وأحيلت للتحقيق، فحاولت المماطلة باتهام زوجها بأنه كان يسيء معاملتها ويجبرها على إساءة استغلال التأمين للطلاب السعوديين وتحميل نفقات كبيرة على تأمينهم الصحي تتجاوز الخدمات العلاجية التي قدمت لهم بالفعل، حيث أن تأمين الطلاب السعوديين كان من الفئة الممتازة ويغطي 100% من الخدمات العلاجية المقدمة في المركز، غير أن جهات التحقيق لم تقتنع ببراءتها، وتم إحالتها للمحاكمة حيث لا زالت جارية، في حين حكم على زوجها بالسجن 51 شهرا، وبعدها يخضع لإطلاق سراح مشروط مدة 3 سنوات. وفقا للمصدر”