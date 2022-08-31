محمد بن مسعود - الدمام - اتحاد مقاولي المهرة يحتفي بالوزير سالم محمد الحريزي

المهرة /المركز الإعلامي:

30/ أغسطس/2023م.

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نظم اتحاد مقاولي محافظة المهرة اليوم حفلا تكريميا،ومأدبة غداء على شرف زيارة معالي الوزير المهندس سالم محمد العبودي الحريزي المهري وزير الأشغال العامة والطرق لمحافظة المهرة،برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ،وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وأقيمت الاحتفالية وسط حضور عضو مجلس الشورى الشيخ توكل سالم ياسين،والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس،ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة الأستاذ عبدالله باسليمان،وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة،وعدد من مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة،وعدد من الوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء المحافظة.

وفي الاحتفالية عبر الوزير الحريزي عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من قبل أبناء المحافظة مشيرا إلى أن ذلك يمثل مبدأ الترابط الأخوي والتلاحم بين جميع أبناء المحافظة،مؤكدا أن محافظة المهرة ستشهد تطورات متلاحقة في مجال الطرق والجسور في الفترة القادمة ،مقدما شكره لاتحاد المقاولين على هذه اللفتة الكريمة .

من جانبه عبر الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ سالم نيمر عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع اتحاد المقاولين في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة،مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة،ومتمنيا من الاخوة في صندوق صيانة الطرق المزيد من المشاريع الحيوية في المستقبل.

وكان رئيس اتحاد مقاولين محافظة المهرة الأستاذ جميل نواخذا بن السنح رحب بمعالي الوزير المهندس سالم العبودي الحريزي والوفد المرافق معه،موضحا أن الاحتفالية تأتي لرد الوفاء بالوفاء للوزير الحريزي ولما قدمه من تسهيلات للاتحاد خلال الفترة الماضية،مقدما شكره لمعالي المحافظ بن ياسر على دعمه المتواصل للاتحاد.

وتخللت الاحتفالية كلمة للشؤون الاجتماعية ألقاها مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فايز علي بلحاف،وعدد من القصائد الشعرية التي ألهبت حماس الحاضرين.