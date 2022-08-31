الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يجري قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اليوم قرعة بطولة الأندية الأفريقية لأبطال الدوري المقرر إقامتها في تونس خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين.

وأسفرت قرعة النسخة الـ43 للبطولة عن وقوع كل من: الزمالك المصري، والأفريقي التونسي، وفاب الكاميروني، وريد ستار الإيفواري، ومولودية الجزائر في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الأهلي المصري، والترجي التونسي، وفلاورز البنيني، وعين توتة الجزائري، وجاسك الكونغولي.

يذكر أن فريق الزمالك المصري هو أكثر الأندية فوزاً بالبطولة برصيد 12 لقباً.

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